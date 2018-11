Compie 106 anni il cittadino più longevo della Bat

Grazie alla propizia circostanza di vivere a Casa Alberta, a Corato, Nicola Oreste ha compiuto un’altra impresa: diventare il cittadino più longevo sia della Bat, in quanto tranese di nascita, sia della Città metropolitana, poiché coratino di residenza.

L’altra sera, gran festa nella Residenza socio sanitaria assistenziale per anziani, per un nonno Nicola ancora in gran forma attorniato dalla sua sempre più festosa famiglia, dal sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, dal commissario prefettizio di Corato, Rossana Riflesso, e dal neo consigliere provinciale, Pasquale De Toma. Nonno Nicola ha 8 figli, 22 nipoti e 29 pronipoti. E l’anno scorso, festeggiato i 105 anni al Comune di Trani, ha ricevuto dal sindaco anche la civica benemerenza “Ordinamenta maris”.

Se fosse un’eccezione, quello di Nicola Oreste sarebbe un fenomeno da studiare con molta attenzione.

Tuttavia, la cronaca ci riferisce che «quelli dalla scorza dura» sono davvero tanti, e sembra ne abbiano ancora tante da raccontare ai nipotini.

Serafina Rana, lo scorso 5 aprile, ne ha compiuti 105: segue a breve distanza nonno Nicola, ma il titolo di donna più longeva di Trani (e forse anche della Bat) non glielo scippa nessuna. A Trani, poi torte a tre cifre anche Rosa Lione (100 lo scorso 14 febbraio) e Raffaella Garro (un secolo lo scorso 26 ottobre). In contrapposizione a chi, troppo spesso, parla di malasanità, forse qui un merito ce l’hanno anche coloro che curano queste persone. E probabilmente, in risposta a chi sovente agita gli spettri di ecomafie e morti premature per tumori, le belle vicende di nonno Nicola e soci testimoniano che ci sono, ancora tanta vita e modi di vivere bene: corretta alimentazione; costante prevenzione; sani principi; affetti familiari; possibilmente, un lavoro stabile; soprattutto, tanta serenità