Nascondevano 25 chili di marijuana in un trullo, tre pregiudicati arrestati

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri a Giovinazzo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché trovate in possesso di circa 25 chili di marijuana: si tratta di un 40enne e di un 27enne di Giovinazzo, e di un 33enne di Terlizzi (Bari), tutti con precedenti penali.

Nel corso delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle campagne di Giovinazzo, dopo un lungo pedinamento i carabinieri hanno fermato una Bmw di grossa cilindrata in contrada Santa Lucia. All’interno dell’auto i tre uomini avevano nascosto sotto il sedile anteriore destro un involucro contenente circa un chilo e mezzo di marijuana. I carabinieri hanno allora deciso di perquisire un trullo distante poche decine di metri, le cui chiavi di accesso erano nella disponibilità di uno tre giovani. Nel trulli i militari hanno scoperto circa 23,5 chili di marijuana fra piante essiccate e infiorescenze pronte per essere imbustate e immesse sul mercato.

Dopo l’arresto i tre uomini, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani (BT), sono stati portati in carcere in attesa del giudizio di convalida. La droga è stata sequestrata e sarà analizzata dai militari della sezione scientifica del nucleo investigativo del comando provinciale di Bari, per misurane la percentuale di principio attivo.