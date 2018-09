«Ma quel debito non è mio» i cittadini prendono l’iniziativa

ANDRIA - Una iniziativa inedita e clamorosa. Le Libere Associazioni Civiche Andriesi hanno deciso di avviare una iniziativa dal titolo «Quel debito non è mio», con tanto di modulo per il relativo disconoscimento.

«Un modulo da inviare - sottolinea Savino Montaruli a nome delle Libere Associazioni Civiche Andriesi - a mezzo posta elettronica certificata al sindaco di Andria, all’assessore al Bilancio ed al dirigente del Settore Finanze, al Ministero Economia e Finanze e alla Procura Generale della Corte dei Conti.

Un modulo «con il quale il cittadino, caso più unico che raro in tutta Italia, non solo disconosce il debito certificato dal consiglio comunale ma sollecita le competenti autorità di riferimento a ricercare tutti quegli elementi utili finalizzati alla precisa individuazione delle procedure che hanno determinato la drammatica situazione debitoria ricercandone responsabilità dirette, indirette e patrimoniali in soggetti che non abbiano oculatamente adempiuto al mandato elettorale o che abbiano mal interpretato il proprio ruolo, anche se di natura dirigenziale, producendo direttamente o indirettamente, attraverso comunque atti ad essi riconducibili o per omissioni, la gravissima situazione di Pre-dissesto finanziario del comune di Andria».

E poi: «L’iniziativa dei cittadini andriesi parte dopo che la massima assise comunale, nella seduta del 29 agosto 2018, ha deliberato l’avvio della Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale con conseguente richiesta di accesso al Fondo di Rotazione (Pre-dissesto), che comporta la predisposizione di un Piano di Rientro che dovrà essere presentato nei termini di legge (90 giorni dalla data di deliberazione) alla Corte dei Conti per l’approvazione». Il modulo, in formato grafico o in Pdf compilabile e salvabile, si può scaricare ai seguenti link: http://www.libereassociazioni.it

http://www.libereassociazioni.it/ewExternalFiles/Comune%20Andria_DisconoscimentoDebito.pdf