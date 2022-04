Bisanum Vieste a Mola, via ai playoff

Fine settimana pieno di sfide cruciali nei campionati regionali di Serie C e D di basket maschile. In Serie C Gold prendono il via i playoff, a cui partecipa anche la Bisanum Viaggi Sunshine Vieste. Avversaria dei biancazzurri di coach Ciociola, nei quarti di finale, è Mola. Domani sera gara 1 a Mola di Bari, alle 18. La serie è al meglio delle tre partite. Le due squadre hanno chiuso la stagione regolare entrambe a quota 26 punti, con Mola quarta per migliore differenza canestri negli scontri diretti e Vieste quinta. Nel campionato di Serie C Silver è in programma l’undicesima giornata di ritorno. Trasferta nel capoluogo di regione per la Sveva Lucera, che renderà visita questa sera al Cus Bari (salto a due alle 19). Il quintetto lucerino guidato da coach De Florio è in testa alla classifica con 38 punti, accanto alla Dinamo Brindisi, che però deve recuperare una gara. La Sveva vuole vincere ancora, dopo il successo sul parquet della Scuola Basket Lecce, per la promozione diretta.

In Serie D, infine, comincia la poule-promozione e prosegue la poule per la permanenza. Per Cus Foggia e Fortitudo Apricena iniziano, fuori casa, gli spareggi per il salto di categoria. Domani si gioca Basket Francavilla-Fortitudo Apricena (alle 18) e Olympia Club Rutigliano-Cus Foggia (18:30). La stagione regolare si è chiusa con il Cus al secondo posto e Apricena in sesta posizione. Quanto alla poule per la permanenza, derby Cestistica Academy San Severo-Murgia Santeramo, alle 18 al palasport “Falcone e Borsellino”.