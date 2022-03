Happy Casa, scivolone in casa del Napoli: sconfitta col gap di -10

GEVI NAPOLI-HAPPY CASA BRINDISI: 79-69 (18-22, 39-38, 64-51, 79-69)

GEVI NAPOLI: Zerini 11 (5/9, 8 r.), McDuffie 11 (4/7, 1/7, 10 r.), Vitali 2 (1/2, 2 r,), Velicka 3 (0/3, 1/5, 2 r.), Parks 22 (2/6, 4/6, 4 r.), Marini 6 (1/1, 1/4, 4 r.), Uglietti, Lombardi 4 (2/4, 3 r.), Rich 20 (7/10, 2/5, 4 r.), Totè ne. All. Buscaglia.

HAPPY CASA BRINDISI: Adrian 1 (0/1, 4 r.), Zanelli 1 (0/1, 0/1, 1 r,), Harrison 18 (3/6, 2/6, 3 r.), Visconti 3 (0/1, 1/3, 2 r.), Gaspardo 8 (4/9, 0/2, 4 r.), Redivo 10 (2/2, 2/5, 1 r.), De Zeeuw 2 (1/2, 4 r.), Clark 4. All. Vitucci.

Napoli stregata per l'Happy Casa Brindisi. La formazione di Vitucci subisce una netta sconfitta, viziata da un secondo tempo a netto vantaggio dei padroni di casa dopo l’iniziale equilibrio dei primi venti minuti (39-38). Si lecca le ferite la squadra di coach Vitucci in grande difficoltà a livello di energia e ritmo offensivo, lotta sotto canestro e nelle seconde opportunità tutte a vantaggio della Gevi. Napoli si impone col +10 finale nel 24° turno della A di basket.

Il quintetto iniziale scelto da coach Vitucci con Clark-Harrison-Gaspardo-Udom-Perkins è molto attivo in circolazione palla e coinvolgimento di tutti gli interpreti ma dopo i primi sette minuti l’ex di turno Zerini tiene Napoli a stretto contatto (14-15). Harrison e Udom colpiscono dalla distanza mentre i padroni di casa concludono il primo quarto con il canestro in penetrazione di Rich per il 18-22. L’energia della Gevi mette in grave difficoltà la Happy Casa in campo con Zanelli-Redivo-Visconti-Adrian-De Zeeuw per un break di 8-0 (26-22). Il rientro in campo di Perkins e Udom permette alla Happy Casa di ritrovare pericolosità nel gioco interno e liberare spazio ai tiratori Clark e Redivo (33-33 al 17’). Parks diventa un fattore nella partita con 12 punti nel primo tempo e permette ai suoi di mettere la testa avanti all’intervallo sul punteggio di 39-38. I padroni di casa alzano un muro difensivo arrivando a quota 9 stoppate già a inizio terzo quarto costringendo i biancoazzurri a girare al largo dalle lunghe leve degli avversari. Napoli approfitta dei tanti passaggi a vuoto della Happy Casa e scappa via in doppia cifra di vantaggio (59-48 al 26’). Harrison, dopo i due falli commessi nei primi 10’, torna in campo ed è l’unico a trovare la via del canestro con 10 punti personali sui 13 totali di squadra nel terzo periodo. La Gevi trova fiducia, lucidità e precisione per il +13 (64-51) di fine quarto. La zona difensiva con Zanelli e Redivo in prima linea permette a Brindisi di rosicchiare il gap al -9 (67-58), momento in cui Rich e Marini affossano le speranze di rimonta (77-62 al 37’). Gli ultimi minuti servono a difendere solamente la differenza punti nello scontro diretto del +14 accumulato all’andata per la Happy Casa.

Prossima turno di campionato domenica 3 aprile al PalaPentassuglia contro Varese; palla a due ore 17.