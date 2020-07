Questa Happy Casa è anche pensata per fare bella figura in Champions

Continua a comporsi, con l'arrivo del pivot Ousman Krubally, il nono puzzle consecutivo da che Happy Casa è in Lega A. La quarta scelta, in fatto di giocatori a stelle e strisce, è andata a posto, ma la decima ove si consideri che Brindisi in precedenza aveva già messo a posto il pacchetto dei sei giocatori italiani: Zanelli, Gaspardo, Visconti, Udom, Cattapan e un ragazzo del vivaio, tanto perché il modulo con cui Brindisi si presenterà al via della prossima stagione agonistica è il sei più sei.

Dopo la conferma del play Darius Thompson, era stato James Bell (ala piccola), il primo ad accettare la proposta di contratto offertagli dal duo Frank Vitucci-Simone Giofrè, rispettivamente coach e diesse del sodalizio presieduto da Fernando Marino. Ai due aveva fatto seguito l'okay dell'ala grande Derek Willis, altro colpo da novanta andato a segno. Quindi, l'arrivo del 32enne centro Ousman Krubally, già visto in Italia con la maglia di Venezia e Pistoia (Lega A) e in LegaDue a Legnano ('14-'15).

Adesso, perché il disegno possa considerarsi definito nella sua interezza, necessita che coach Vitucci scelga altre due tessere, probabilmente le più importanti, atteso che riguardano la guardia tiratrice che prenderà il posto di Adrian Banks, MVP della passata stagione, e il pivot dello starting five, l'atleta che in teoria dovrebbe essere il sostituto di John Brown III.

Da notare che i quattro americani vantano tutti esperienza internazionale avendo ognuno disputato una delle Coppe europee. Un dato questo da tenere in gran considerazione, visto che Happy Casa sarà presente, per il secondo anno consecutivo, ai nastri di partenza della Basketball Champions League, a cui la società mostra maggiore interesse rispetto all'anno scorso, anche se, in teoria nel gruppo C vi sono squadre che vantano palmares europei di notevole spessore.

«Siamo felici di dare il benvenuto a Ousman Krubally – ha avuto modo di affermare il diesse Simone Giofrè –. Lui è un atleta che vanta la giusta esperienza e nel suo bagaglio tecnico vi sono doti che ci fanno pensare di poter aggiungere alla nostra panchina nuove armi per essere ancor più pericolosi».

Lo scorso campionato, Krubally (viaggia con passaporto del Gambia) ha giocato in Francia, con il Le Portel, mentre nella stagione precedente aveva giocato in Toscana, con l'Oriora Pistoia, con la cui squadra si è confermato «mister doppia doppia» in dieci partite: 12.2 punti e 10.1 rimbalzi in 32 minuti di utilizzo. Nelle sfide contro la Happy Casa Brindisi mette a referto 13 punti e 15 rimbalzi nel girone di andata e 12 punti e 7 rimbalzi nel girone di ritorno. Statistiche da terzo miglior rimbalzista del campionato per medie totali e per rimbalzi difensivi catturati. Da sottolineare il career high da 26 punti e 16 rimbalzi con 9/10 al tiro e 6/6 dalla lunetta nella vittoria contro la Virtus Bologna in occasione della venticinquesima giornata di regular season (43 di valutazione Lega).