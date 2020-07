La Champions di Basket. Dalle urne girone di ferro per Happy Casa Brindisi

Brindisi - Dire che le avversarie dell’Happy Casa nella prossima regular season della Fiba Basketball Champions League, siano fra le migliori della competizione europea è un’ovvietà. Dall’urna di Mies (Svizzera), dove si è svolta la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’edizione 2020-2021, la prima squadra per Brindisi è stata quella degli israeliani dell’Hapoel Jerulasem; poi, dopo i belgi del Filou Oostende, i turchi del Turk Telekom, gli spagnoli del San Pablo Burgos, i francesi del Limoges CSP, per poi pescare la squadra più temibile, quella del Darussafaka Tefken (Turchia) a cui si unirà la vincente del girone di qualificazione a cui partecipano: Igokea (BIH), Cluj-Napoca (ROU), Sporting CP (POR), Fribourg Olympic (SUI).

«Siamo onorati di essere stati inseriti in un girone dove troveremo squadre che vantano roster molto profondi e di tanta qualità», il commento del direttore sportivo Simone Giofrè

La prima gara in Israele è in programma per martedì tredici ottobre. Sarà una trasferta a cui parteciperanno molti sostenitori dell’Happy Casa.