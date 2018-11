Basket, l'Happy Casa Brindisi vince in trasferta a Torino

L’Happy Casa Brindisi vince in trasferta al PalaVela con la Fiat Torino per 66-72, infliggendo alla squadra di Larry Brown la sesta sconfitta consecutiva tra campionato ed EuroCup. Una vittoria ottenuta nel finale dai salentini di coach Vitucci, ex di turno, che hanno piazzato lo strappo decisivo con cinque punti di Moraschini e una tripla di Chappell che sono valsi il 62-67 con poco più di 1' da giocare.

Senza Delfino, Cotton, Cusin e McAdoo, ma con i nuovi acquisti Portannese e Jaiteh in campo, i torinesi hanno inseguito per tutto il match, non riuscendo a contenere le ottime prove in attacco di Moraschini (15 con 3/3 da 3) e Banks (17 punti e 9 rimbalzi: per Torino non è bastato Poeta, 12 punti e tanto cuore nei momenti chiave del match.

Brindisi sale a quattro vittorie e due sconfitte mentre la Fiat resta ferma a due sole vittorie in questo inizio di stagione tormentato.