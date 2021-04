Scandalo del petrolio, Bardi: «Mai conosciuta l'indagata»

Bari - «Mai conosciuto, cenato e parlato con la signora Anna Bettozzi»: il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi s'affretta a chiarire la sua posizione dopo la divulgazione di un'intercettazione dell'inchiesta su mafia e petrolio, coordinata da ben quattro procure. Ma chi è Anna Bettozzi? Ribattezzata la «regina del petrolio», l'impero dell'oro nero le è stato lasciato dal marito defunto Sergio Di Cesare. Prima della sua carriera nel mondo dell'industria, Bettozzi si faceva chiamare Ana Bettz ed era una delle aspiranti star gestite dal noto impresario Lele Mora. Anna Bettozzi è in carcere nell'ambito della maxi operazione che ieri ha portato all'esecuzione di 71 misure cautelari e a sequestri per 1 miliardo di euro.

«Non conosco, nè ho mai cenato con gli altri protagonisti dell'intercettazione - informa Bardi in una nota - che parlano di una cena che non ha riscontro nelle indagini, al punto che non sono mai stato neanche interpellato, data la vaghezza dell'intercettazione stessa, derubricabile a millanteria. Auspico che la magistratura faccia il proprio compito e che non si dia risalto a intercettazioni senza rilievo penale e prive di riscontri da parte degli inquirenti. Non ho nulla da nascondere e forse questo crea disorientamento in alcuni soggetti».

Oltre all’associazione a delinquere, agli indagati i pm delle quattro procure contestano a vario titolo il riciclaggio e frode fiscale di prodotti petroliferi.