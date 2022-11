Bari, la luce del sole diventa il rivoluzionario carburante dell’industria chimica

BARI - Trasformare C02 e acqua in combustibili chimici usando la luce del sole. Il futuro sostenibile passa dallo sviluppo dei “solar-fuel” e a guidare la ricerca nei prossimi 4 anni sarà l’Università di Bari con il progetto europeo Desired coordinato dalla prof.ssa Angela Dibenedetto. La docente, ordinario di Chimica Generale ed Inorganica del Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari e direttrice del Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Reattività Chimica e la Catalisi, è coordinatrice di uno dei 9 progetti finanziati dalla Comunità Europea nell’ambito del bando “Sustainable, secure and competitive energy supply” del programma Horizon Europe Research and Innovation Action, che puntano a rivoluzionare il mondo dei carburanti.

Per la prima volta sarà utilizzato un foto-reattore in grado di applicare i principi del flusso oscillatorio combinato con l’utilizzo diretto della luce e si punterà a ideare prodotti che possano essere utilizzati già entro il 2040, come tali o come intermedi nell’industria chimica oppure come materie prime non fossili per la produzione di carburanti drop-in per i settori in cui il passaggio alle batterie o all’idrogeno non è un’opzione tecnicamente o economicamente efficiente (ad es. aviazione). Oltre a dimostrare i vantaggi ambientali, sociali ed economici di un sistema innovativo per l’industria europea, il progetto aprirà a nuove tecnologie da esportare nei Paesi poveri di carbonio fossile e a nuovi posti di lavoro.

Oggi e domani nella Sala del Consiglio del Palazzo Ateneo di Bari, si terrà il Kick-off Meeting del progetto finanziato con 3,1 milioni di euro e selezionato a pieno punteggio sui 24 presentati. Punterà a sviluppare tecnologie sostenibili di produzione di “solar-fuel” attraverso la conversione diretta di CO2 (anche catturata dall’aria) e acqua in prodotti ricchi di energia e in chemicals, utilizzando la luce solare come fonte primaria di energia. Più dettagliatamente svilupperà metodologie innovative per la produzione di solar-fuels C2+ (oltre che specie C1 come metanolo o metano) co-processando direttamente CO2 e acqua e utilizzando foto-elettro-catalizzatori ibridi (innovativi e a lunga vita), supportati su frustuli o zeoliti. Tre le ipotesi di ricerca principali: sviluppare foto-elettro-catalizzatori ibridi, innovativi e riciclabili, basati su giunzioni p-n di semiconduttori e supportati su matrici di origine bio (“frustuli” di diatomee) o su un materiale inorganico (zeoliti di nuovo design) che possano rendere il co-processing di CO2 e acqua a temperatura ambiente e sotto irradiazione solare efficiente e sostenibile; sviluppare reattori con movimento oscillatorio che possano, per la prima volta, essere applicati per aumentare la resa delle reazioni foto-elettro-catalitiche; e studiare appropriate configurazioni dei collettori solari per migliorare il processo foto-elettro-catalitico.

Nei prossimi 48 mesi Desired si avvarrà di 7 partner europei e delle competenze degli scienziati del Circc dell’Università di Bari (prof.ssa Angela Dibenedetto) e dell’Università Politecnica delle Marche (prof.ssa Alessandra Norici), dei ricercatori della Charles University di Praga, dell’Università di Varsavia, dell’Imdea Energy Institute di Madrid, e di tre partner industriali: Institute for Sustaunable Technologies Aee Intec di Vienna, Ebos Technologies di Cipro e la pmi innovativa IC2R di Bari (prof. Michele Aresta). Il progetto, che avrà un approccio interdisciplinare, intersettoriale e internazionale alla ricerca, si occuperà anche di attività trasversali, tra cui modellazione, simulazione di processo, Life Cycle Assessment, Tecno Economic Assessment e standardizzazione, nonché di attività di divulgazione. Le attività di ricerca rientrano nell’ambito della strategia europea per lo sviluppo sostenibile, in linea con l’agenda 2030 e lo European Green Deal e con quanto richiesto dalla Ue, attraverso le attività di Mission Innovation Green Powered Future, finalizzate allo sviluppo di combustibili sostenibili che usano la luce solare.