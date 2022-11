CONVERSANO - La città di Conversano è conosciuta per i suoi «laghi». Sono ben 10.

Si tratta di specchi di acqua dolce presenti in doline e depressioni originate dal carsismo, che fanno parte della «Riserva naturale orientata dei laghi e della Gravina di Monsignore».

Da alcuni giorni, il numero dei laghi presenti sul territorio è cresciuto di una unità per via della realizzazione, nel sito naturalistico di Lama di Forchia, in contrada Montecarretto (fra Conversano e Putignano), di un biolago.

A differenza degli altri, questo specchio d’acqua dolce è balneabile per via della naturale depurazione delle acque di questo sito, di straordinario interesse. Per realizzarlo non si è dovuto ricorrere al cemento armato e l’acqua è quella limpida e naturale che scorre nel sito, priva degli additivi chimici utilizzati per esempio nelle piscine artificiali.

Ne dà notizia il Gal (Gruppo di azione locale) del Sud Est Barese, l’agenzia di sviluppo che (nell’ambito delle misure comunitarie e regionali a sostegno di nuove attività imprenditoriali) ha finanziato ben 52 start up nel barese e tra queste nuove attività ne figura una completamente green: la nascita di un biolago, tra i primi in Puglia e al Sud.

Il progetto porta la firma di «Vedaguru», una associazione costituita da esperti naturalisti e terapisti del posto ma anche provenienti dall’estero che si avvalgono del biolago «per coniugare i benefici dell’acqua con una buona attività fisica». Immersi nella natura incontaminata di questi luoghi, un gruppo di esperti pratica attività di yoga e ginnastica posturale, «creando dei circuiti di salute e benessere in sintonia con il luogo». In una casetta, anch’essa realizzata con i fondi destinati alla start up, vengono offerte lezioni per piccoli gruppi e lezioni individuali dedicate anche a persone con particolari esigenze.

«La grande versatilità della struttura realizzata a Lama di Forchia – aggiunge il Gruppo di azione locale - fa in modo che si possano allestire spazi all’aperto per più persone, adatti alla pratica sportiva, includendo servizi anche per diversamente abili. Inoltre, nell’area circostante è possibile praticare sport rurali come il ciclo-turismo; avviare turisti e appassionati sportivi delle due ruote alla pratica di questa disciplina tanto popolare e diffusa su tutto il territorio nazionale».

Il biolago realizzato dai volontari di Vedaguru è dunque un esempio di sostenibilità ed innovazione, in cui vivere in equilibrio con la natura.

«Il progetto – fa sapere infine il Gal del Sud Est Barese - punta a realizzare anche una coltivazione naturale per la pratica dell’orto terapia, coltivando le erbe aromatiche del ricco patrimonio della biodiversità del luogo, per la creazione di un percorso sensoriale e ampliando spazi adatti alla pet therapy. Il team di Vedaguru è composto da professionisti, tra cui massaggiatori, terapisti, maestri di yoga e praticanti di medicina ayurvedica, e organizza anche corsi sportivi, seminari, eventi e corsi di formazione».