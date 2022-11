CASTELLANA GROTTE - Nel garage una fabbrica abusiva per costruire contenitori per alimenti. I carabinieri del Nas di Bari hanno scoperto a Castellana Grotte (Bari) un garage in cui erano accatastati migliaia di cartoni utilizzati per la produzione di vassoi e contenitori per pasticcerie privi delle indicazioni previste dalla normativa vigente.

In una parte del garage c'era l'angolo di produzione, in cui i cartoni venivano ripiegati per la realizzazione dei vassoi, in un'altra, invece, c'erano le scaffalature coi cartoni.

I carabinieri del Nas hanno chiesto l'ausilio del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spesal) della Asl di Bari, che ha proceduto alla sospensione dell’attività, mentre i carabinieri hanno proceduto al sequestro, complessivamente, di circa 15.000 articoli risultati irregolari in quanto privi delle etichettature necessarie.

Tutto il materiale, del valore di circa 2.000 euro, è stato sottoposto a sequestro, mentre al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 6.000 euro.