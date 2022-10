Bari, la città che cambia: in vendita la storica libreria Athena, cercasi nuovo proprietario

BARI - Dopo la notizia della Taverna del Maltese, in via Nicolai, locale messo in vendita dopo decenni di attività, è il turno anche della libreria Athena, in via Marchese di Montrone. Inaugurata nel 1971, la libreria è uno scrigno di volumi introvabili e tesori letterari, ma è stata messa in vendita, anche perché la proprietaria attuale ha voglia di godersi un po' di riposo.

Si vedne, tuttavia, l'attività, non il locale, quindi il profilo della persona che vorrà interessarsene dovrà essere quello di un amante dei libri e della letteratura, che abbia voglia di dare nuova linfa vitale a un ritrovo storico della città. Nonostante l'annuncio, tuttavia, ancora nessuno si è fatto avanti.