Non esistono disabili, solo persone

Ho capito che la gente ha bisogno di donare, aiutare, credere che ci siano ancora uomini onesti e corretti. Come quelli di una volta: i nostri nonni, le nostre bisnonne. Uomini e donne a cui bastava una stretta di mano, per onorare un patto un impegno. Ecco, qui entro in gioco io: un uomo nato in una famiglia umile che dopo essersi, possiamo dire, quasi affermato (ma con ancora tanta strada da fare), decide di aiutare per 20 anni gli altri. Ogni giorno da 20 anni, appunto, mi sveglio e decido a chi donare 5 o 10 euro a simpatia e ad intuito: per la serie «lei o lui oggi ha più bisogno di altri».

Si è ancora convinti che la beneficenza si debba fare in silenzio e lo si pensa ancora (con un’aurea di buonismo farlocco o quantomeno manieristico). Ma, come è giusto che sia, il mondo è cambiato e la beneficenza è meglio condividerla (non solo economicamente ma anche umanamente). Sulla mia pelle ho provato gioia nel vedere bimbi sorridere e gioire per cose normali, banali, scontate. Però, banali e scontate per me, per noi: non per loro.

La Morale della favola è che la beneficenza la faccio a me stesso. Mi dono gioia, tempo ed emozioni in cambio di soldi che a me non servirebbero e che potrei, un giorno, portarmi nella tomba (sempre che io muoia, non è detto!). Mia nonna detta nonna Mortadella ha vissuto fino a 103 anni e 6 mesi.

Chiedo oggi alla Gazzetta del Mezzogiorno di farmi strillare più forte perché con il post che ho scritto l’altro giorno, in sole 10 ore, abbiamo ristrutturato una scuola e figuriamoci cosa possiamo fare dopo questo mio pensiero ad alta voce (condiviso dall’organo di stampa per me più rappresentativo della mia Puglia della mia amata Bari).

E grazie, anche, ai baresi e a pugliesi che come me hanno il bisogno di donare per sentirsi vivi. Cinquanta euro a noi non cambiano la vita, per altri sono la vita. Ma 50 euro possono essere anche 50 amici con un lavoro umile che mettono un euro a testa. Io cerco ambasciatori da 50 euro, non da un euro, ma solo perché ho 24 ore di tempo come tutti voi durante la giornata.

Ma eccoci alla nota dolente: la censura. Nel mio post di ieri chiedevo soldi per ristrutturare uno spazio dedicato a degli amici visionari come me, per conto di un mio amico che ha in totale 16 neuroni, Alessandro Antonacci, che si è autoproclamato «missionario volontario» perché nessuno lo avrebbe mai fatto. I soldi servivano ad un’associazione che credo assista amici visionari, come li chiamo io. Persone con la sindrome di Down, come le chiamano loro. Mi è stato chiesto da una mamma che ha detto di avere un «figlio down». Lo ha detto lei. Io le ho detto «lei ha un figlio, non mi interessa sapere se alto, basso, gay o down» e «di non offendere il mio amico con 16 neuroni chiamandolo "Down"», visto e considerato che mi aveva svegliato la mattina presto per chiedermi una mano. E proprio perché ho un padre, disabile per gli altri, ma rompiballe per me (come tutti i genitori del mondo), le ho spiegato che i soldi, per quanto mi riguarda e per chi li ha donati, servono per ristrutturare una scuola di ragazzi e stop. Non di «ragazzi Down» non di «persone di colore», ma di persone, non di «ragazzi gay o etero» ma di amici con 16 neuroni come quello a cui ho bestemmiato fino a tutta la sua settima generazione.

La mamma che da oggi sarà anche la mia, visto che sono Down e con 4 neuroni - 8 in meno del mio amico deficiente -, mi ha fatto una tenerezza incredibile quando mi ha detto: «Ma tu sai che allo stadio ancora oggi scrivono striscioni con scritto “arbitro mongoloide”, “giocatore Down”, “guardalinee handicappato”?».

Io non le ho saputo rispondere, dopo ho pianto sul treno (puntualissimo Freccia rossa di Trenitalia. Non mi vergogno a dirlo, chissà ci mandano 10.000 euro come sponsor, visto che la Gazzetta ed io su Fb faremo loro pubblicità).

Ho chiuso la chiamata dicendole: «Sappi che chiamerò i giornali per dire che mi hai censurato», solo per darle la scossa. Ma ho telefonato alla responsabile della comunicazione del Bari Calcio, prossima alla serie A (non grattatevi per favore!), perché dobbiamo cambiare il sistema, dobbiamo bloccare gli striscioni. Perché vi sembrerà assurdo leggere che io sia convinto che i deficienti siano loro, Non «mongoloidi» ma deficienti, inadeguati. Ma l’ironia è anche questo: provare a cambiare le cose e il sistema anche a costo di sembrare cattivo, razzista o estremo: se non ci siamo ancora riusciti è perché molti di voi genitori e amici con il vostro buonismo li trattate da «handicappati o disabili». Io o non li tratto bene o male ma li tratto da «persone». Senza etichette o discriminazione alcuna. Un padre quando sbaglia, non deve avere l’attenuante o l’alibi: sbaglia e stop. Luca Rutigliano: un ragazzo autistico con sindrome di Tourette.