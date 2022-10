Bari, perde il controllo dell'Audi e finisce in un negozio: paura in via Jacini

BARI - Paura in città questa mattina, nella trafficatissima via Jacini, dove una donna di 60 anni alla guida di un'Audi ha perso il controllo dell'auto ed è finita in un negozio. La donna, a quanto si apprende, stava tentando di parcheggiare e ha accelerato bruscamente. Per fortuna in quel momento non c'era nessun pedone sul marciapiede, e anche i titolari del negozio non erano nella parte anteriore. Sul posto il 118, ma l'unica lievemente ferita è proprio la donna alla guida, che ha riportato contusioni.