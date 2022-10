Bari, all’apertura della Fiera del Levante niente premier né ministri: è la prima volta nella storia

BARI - Il governo Draghi ha di fatto cessato le attività, il nuovo non sarà in carica prima di alcune settimane. E dunque per la prima volta nella storia, la prima in cui si svolge a ottobre, domani all’inaugurazione della 85ª Fiera del Levante non parteciperà alcun esponente dell’esecutivo.

Le elezioni politiche (impreviste) hanno costretto gli organizzatori a rinviare l’appuntamento settembrino con la campionaria...

CONTINUA A LEGGERE SULL'EDIZIONE CARTACEA O SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION