Ad Altamura il sigillo dell’imperatore

Serata evento con Antonio V. Gelormini, domani alle 19 ad Altamura (Bari), nella chiesa Santa Croce, per celebrare la Cattedrale Palatina e il suo magnifico Rosone a 15 raggi, fissati nell’incrocio di due stelle. Con «Il Tetramorfo di Federico II» si alza il sipario sulla committenza di tale esempio di raffinata creatività, su dettami dello stesso Imperatore, quale testimonianza di un ulteriore «sigillo di ecumenismo», in relazione ad altre tre testimonianze storiche d’impronta federiciana: il Bassorievo sull’Ambone della Cattedrale di Bitonto, il Rosone della Cattedrale di Troia (Fg) e la meraviglia di Castel del Monte. A dialogare con il presidente della Compagna degli Exsultanti sarà Angela Simone.

Sono in corso gli eventi collaterali di «Federicus, una festa medievale!», diventata nel tempo un marchio identitario di Altamura come lo sono il suo pane, le sue pietre, le sue tante ricchezze su cui spicca la Cattedrale palatina che sempre allo Svevo riconduce. In dieci anni questo nome ha varcato i confini territoriali, è diventato un richiamo turistico, un’attrazione tutta pugliese nel cuore della Murgia, un manifesto di arte, cultura e divertimento.

ll tema di questo anno riguarda la regalità di Federico, il suo essere stato signore di molte terre, ricoprendo più troni, il suo manifestare il potere oltre che con la spada, anche attraverso il diritto, il sapere, l’interesse per la natura, le relazioni con culture diverse. Il titolo nasce dalle parole che Pier delle Vigne, funzionario di corte, attribuisce al suo signore nel XIII canto dell’Inferno dantesco. Quarti, cortei, rappresentazioni e allestimenti ruotano tutti intorno a questo fulcro e la città è una corte a cielo aperto sotto le insegne del figlio del «secondo vento di Soave». Federicus si è già snodato nel corteo dei fanciulli e nel corteo dei grandi, molto applauditi dal pubblico.

Gli incontri riprendono il 20 ottobre, sempre a Santa Croce, alle 19. Francesco Violante parla de «Il Medioevo e le false notizie: usi e abusi pubblici di un concetto storiografico». Modera Caterina Pellegrino. Il 27 ottobre, a Santa Croce, tocca a Antonella Colucci e Adriana Iannucci dialogare su «Federico per i piccoli», presentazione del testo per l’infanzia «Federico II, l’uomo, l’eroe, la leggenda». Modera Pasquale Castellano. Infine il 3 novembre al teatro Mercadante, alle 21, Trifone Gargano nella conferenza spettacolo «Diversamente Dante. Le tracce degli Svevi nel poema dantesco». Presenta Chiarita Nicoletti.

Federicus è la festa che ricorda agli altamurani le origini fatte di storia e leggenda e che riconosce in Federico II di Svevia il suo ri-fondatore come ricorda lo stemma cittadino «Federicus me reparavit».