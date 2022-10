Bari, Fiera del Levante: installazioni in città per celebrare la storia

BARI - L’85esima Fiera del Levante sarà rappresentata anche attraverso le parole e le immagini fotografiche, qualcuna storica, di cinque libri a grandezza naturale che saranno esposti dal 7 al 9 ottobre in via Sparano, a Bari, per poi essere trasferiti nel quartiere fieristico dal 15 al 23 ottobre. «Un’installazione - spiegano dall’Ente - che vuole celebrare la storia e la tradizione della Fiera del Levante, il suo essere ponte tra Oriente e Occidente con uno sguardo però sempre rivolto al futuro e all’innovazione, patrimonio storico, culturale, economico-sociale da salvaguardare tra i più importanti della città di Bari e dell’intera area metropolitana». Cinque temi per cinque libri che raccontano la Fiera del Levante dalle sue origini fino alle prospettive future, passando per la sua vocazione imprenditoriale nel nome di San Nicola e dell’Oriente.

«E' un modo - dichiara il presidente di Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi - per celebrare e ricordare alla città di Bari, ai baresi e ai numerosi turisti che la stanno affollando, come la Fiera si stia trasformando senza tradire la sua storia. Quale migliore narrazione se non quella di un libro capace di avvicinare le sensibilità e costruire comunità. In questo «evento Fuori Salone» racconteremo storie di vita interpretando trasformazioni sociali. Eh si, vogliamo continuare ad emozionarci».