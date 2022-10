Bari, addio a Mimmo D’Onchia, dirigente Pci protagonista della lotta di classe in città

Molti amici se ne stanno andando e con ciascuno di essi se ne va una parte di vissuto. La scomparsa di Mimmo D’Onchia mi ha colpito in maniera particolare. Mimmo è stato quello che si definiva un dirigente di partito. E al partito, al partito comunista, ha dato più di quello che ha ricevuto.

Ci siamo conosciuti negli Anni ‘50 nella federazione che allora era in via Dante Alighieri, all’altezza di via Marchese di Montrone, prima che si trasferisse nella storica sede di via Trevisani. Era nella segreteria della Figc. Il padre ferroviere era molto orgoglioso del figlio, funzionario di partito, più che dalla sua laurea. Mimmo infatti era laureato e nelle sue frequenti litigate politiche, minacciava sempre di lasciare la militanza e mettersi, come si diceva, nella produzione. Non lo fece mai. La passione politica prevaleva sempre.

Il nostro sodalizio si rafforzò quindi negli anni dell’università quando dirigevo l’Ugi (Unione goliardica italiana) che raggruppava studenti comunisti, socialisti e radicali. Negli anni ‘70/’80 ci frequentavamo anche con le famiglie, viaggi e cene. A casa sua conobbi Massimo D’Alema, appena arrivato a Bari. Poi dal partito passò alla Lega delle Cooperative. Negli ultimi anni non faceva più politica attiva. Ci incontravamo a cinema e per strada. Aveva una personalità tutta sua. Era un settario della madonna, cocciuto e ironico e, a modo suo, spiritoso. Intelligentissimo e coerente.

Qui voglio solo ricordare la volta in cui il Partito ci mandò a presidiare la zona industriale quando Gheddafi lanciò un missile contro la Sicilia che si ammosciò nelle acque di Pantelleria. Scattò l’allerta. Non so cosa ci facessimo al crepuscolo in una zona industriale deserta ad aspettare l’uscita degli operai dalle fabbriche per esortarli alla vigilanza e alla mobilitazione. Ci facemmo un sacco di risate. Ci sentivamo un po’ ridicoli ma avevamo la consapevolezza di fare la cosa giusta. Gli operai all’uscita percepivano che c’era qualcuno lì per loro. Che il Partito si occupava di loro. Al nostro ritorno, compiuto il nostro dovere di ligi militanti, la girammo a braciole e vino, come spesso ci capitava. Voglio ricordarlo così. Anche lui ci avrebbe scherzato sopra. Rimpiango di non aver fatto insieme la rimpatriata di vecchi amici e compagni che sempre ci ripromettevamo.