Bari, investe una ciclista nel sottovia e scappa: individuato grazie alle telecamere

La notte tra sabato e domenica, verso le 03,30, nel sottovia Filippo a Bari, un veicolo ha investito una bicicletta condotta da una giovane donna che lo precedeva, ma incurante è fuggito senza prestare soccorso.

Pronto l'intervento della Polizia Locale che grazie ai sistemi di videosorveglianza e gli accertamenti urgenti svolti, nel giro di poche ore, nella stessa mattinata di domenica, è riuscita ad individuare auto e conducente, procedendo anche al sequestro giudiziario del mezzo.

L'uomo, indagato, è stato denunciato all'autorità giudiziaria, per i reati di fuga ed omissione di soccorso. Per la ciclista tanto spavento e una prognosi per lesioni di pochi giorni.