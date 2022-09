Auto contro moto sulla SS16bis: centauro 36enne muore nel Barese

Un motociclista di 36 anni, Alessio Caio, di Trani è morto in uno scontro con un’automobile avvenuto la scorsa notte sulla strada statale 16 bis, in direzione nord, tra Giovinazzo e Molfetta all’altezza dello svincolo di Cola Olidda. Lo scontro è avvenuto intorno alla mezzanotte ed ha coinvolto una Lancia Ypsilon e un’Aprilia Tuono 1000.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del mezzo probabilmente dopo avere tentato di evitare un animale che attraversava la carreggiata. Il motociclista che sopraggiungeva nella stessa direzione non avrebbe fatto in tempo ad evitare l’auto ferma di traverso al centro della strada, colpendola a velocità sostenuta. Caio è morto prima dell’arrivo dei soccorsi, mentre il conducente del veicolo, un 22enne, è stato trasportato al Policlinico di Bari non in condizioni gravi.