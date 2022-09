Un Salone della pesca e del mare nella Fiera del Levante di Bari

BARI - Un Salone della pesca e del mare nella 85esima edizione della Fiera del Levante. È la prima novità della manifestazione in programma dal 15 al 23 ottobre prossimo a Bari. Il Salone sarà ospitato all’interno dei padiglioni 19 e 20. La Puglia ha un’importante «tradizione marinara radicata non solo nel comparto della pesca, ma anche nell’acquacoltura e nella mitilicoltura, fortemente presenti in modo particolare, a Taranto e in area garganica, e nella trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici lavorati, tant'è che il settore è stato protagonista del padiglione italiano nell’ultima edizione del Seafood Expo Global di Barcellona, tenutasi a maggio scorso, con la partecipazione di dodici primarie imprese pugliesi su sessanta espositori nazionali».

«La Fiera del Levante offre quest’anno un nuovo racconto ai suoi visitatori - commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia - quello sulla ricchezza del nostro patrimonio agricolo e ittico. Il Salone dedicato alla pesca e al mare accompagnerà i visitatori alla scoperta delle preziose risorse del settore ittico, dell’acquacoltura pugliese e della mitilicoltura. Uno spazio, quindi, tutto dedicato alla blue economy, in linea con il nostro programma regionale di tutela, valorizzazione e promozione del comparto pesca».

La presenza delle imprese della filiera sarà arricchita con eventi che avranno l'obiettivo di sensibilizzare l’attenzione del pubblico sui prodotti locali della pesca e dell’acquacoltura sostenibile. Un ruolo centrale lo avranno anche gli chef, che costituiscono la punta di diamante della Filiera e che, attraverso un fitto programma di show cooking, contribuiranno a promuovere la conoscenza del prodotto pescato o allevato locale, delle tecniche di lavorazione e delle modalità di preparazione.

Per Alessandro Ambrosi, presidente di Nuova Fiera del Levante, il Salone della Pesca e del Mare «è una proposta dell’assessore Pentassuglia altamente innovativa e che premia un settore che è l'orgoglio della nostra Puglia».