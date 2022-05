Xylella, la Puglia chiede il decreto declaratorio per il 2020

BARI - La Giunta regionale pugliese ha chiesto al ministero delle Politiche agricole l’emissione del decreto di declaratoria per infezioni causati dalla diffusione della Xylella fastidiosa nelle campagne di Brindisi, di Taranto e Lecce per il 2020 per consentire alle aziende danneggiate l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale. Sempre per l'emergenza Xylella, la Giunta ha approvato lo schema di convenzione tra l’Osservatorio fitosanitario e l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif) per lo svolgimento delle attività di contrasto alla diffusione di Xylella per il 2022. Ha anche approvato lo schema di accordo tra l'Osservatorio fitosanitario e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività di controllo sulle misure per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione.