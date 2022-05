Polignano, in volo sopra Lama Monachile: ma è una bravata

POLIGNANO A MARE - Con l’elicottero nella Lama Monachile. Solo che volare in prossimità della lama comporta la violazione delle norme sulla sicurezza marittima, per questo motivo il pilota del «due posti» giallo-nero, a quanto pare della zona e non nuovo a bravate di questo tipo, che il 1° maggio ha provato ad introdursi nella lama vicina alla Grotta Ardito e a qualche centinaio di metri dal ponte romano, è stato dapprima identificato e successivamente sanzionato e segnalato all’autorità giudiziaria per l’inosservanza dell’ordinanza dell’autorità marittima e delle norme sulla sicurezza dei luoghi e della navigazione.

La bravata è stata ripresa dai numerosi cittadini che dopo aver assistito allo «spettacolo» hanno postato le foto sui social, guadagnandosi migliaia di visualizzazioni da tutto il mondo e generando anche sconcerto.

Lama Monachile è, infatti, formata da una falesia molto fragile spesso interessata da cedimenti. E’ questo il motivo per il quale la Capitaneria di porto di Monopoli e il Comune di Polignano a Mare hanno imposto il divieto di balneazione sulla zona a destra della lama sovrastata dalle abitazioni del centro storico.