È Antonio Decaro il sindaco più amato d’Italia: il primo cittadino di Bari apprezzato per il 64,2%

BARI - È ancora Antonio Decaro il sindaco più amato d’Italia. Il primo cittadino di Bari è finito in cima alla classifica di gradimento stilata dopo il sondaggio “Tre domande x 1.000 italiani”, realizzato da Lab21.01 per Affari Italiani, e pubblicato il 1° maggio. Il presidente dell’Anci nazionale guida la top seven della fiducia sui sindaci con un 64,2% di gradimento. Che continua ad aumentare: è stato registrato un più 0,8 per cento rispetto alla rilevazione precedente, come sottolineato da Repubblica.

Un numero altissimo: Luigi Brugnaro, primo cittadino di Venezia, è al secondo posto con 61,4 per cento assieme a Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Seguono Beppe Sala (Milano) al 61,2 per cento, Roberto Gualtieri (Roma) e Dario Nardella (Firenze) al 60,8 per cento e infine Gaetano Manfredi (Napoli) 56,9 per cento.

La rilevazione, curata dal professor Roberto Baldassari, è stata effettuata su un campione di mille interviste valide – «appresentativo della popolazione italiana adulta, stratificato per genere, età, ampiezza centri, professione e livello di istruzione», spiegano i sondaggisti – dal 25 al 29 aprile. In particolare per i sindaci sono stati selezionati coloro che risiedono nel comune di afferenza e conoscono il primo cittadino, e il computo è al netto «dei non sa, non risponde, senza opinione».