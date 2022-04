L’indagine della Finanza sulla Protezione Civile si allarga a tutti gli appalti

BARI - In due settimane giorni la Guardia di Finanza ha portato via dalla Regione decine di faldoni di atti. Sono tutte le carte, nessuna esclusa, degli appalti assegnati con la firma dell’ex capo della Protezione civile pugliese, Mario Lerario, arrestato quattro mesi fa dopo aver incassato due tangenti e tuttora ai domiciliari. L’indagine coordinata dal procuratore Roberto Rossi e dall’aggiunto Alessio Coccioli ha deciso di passarli al setaccio tutti, partendo da quanto hanno accertato gli stessi uffici regionali: ogni singolo procedimento è infatti risultato viziato per qualche motivo.

Ed è per questo, ad esempio, che nel mirino sono finiti gli appalti per la ristrutturazione del teatro Kursaal di Bari e per la realizzazione della sala radio della Protezione civile di Castellaneta Marina, su cui la Regione ha disposto parziali annullamenti in autotutela. Ma per lo stesso motivo sono partiti anche gli accertamenti sulla fabbrica pubblica delle mascherine, un’altra «creatura» di Lerario fortemente voluta dal presidente Michele Emiliano. Dalle verifiche sono infatti emerse varie irregolarità sulle forniture di materiali, oltre che sulla completezza e rispondenza dei progetti alle necessità (è emerso ad esempio che una intera linea produttiva costata diverse centinaia di migliaia di euro non è mai stata utilizzata), per non parlare dei dubbi sulle consulenze (ad uno dei co-indagati di Lerario, l’imprenditore barese Sigismondo Zema, è stato affidato un incarico da 3.500 euro al mese come «direttore» della fabbrica). Tutti aspetti che la Finanza dovrà verificare insieme ai circa 200 atti di annullamento, revoca e contestazione che la task-force regionale (composta anche dai componenti del Nirs, il Nucleo ispettivo sanitario) ha predisposto dopo l’esame di tutti gli affidamenti effettuati con le procedure di emergenza dalla struttura di Lerario.

L’indagine è finora stata divisa in due parti. La prima riguarda le due accuse di corruzione mosse a Lerario in concorso con gli imprenditori Luca Leccese, di Foggia, e Donato Mottola, di Noci, che hanno ammesso di aver pagato mazzette (rispettivamente di 10 e 20mila euro) al dirigente regionale. La seconda parte si è concentrata in generale su una decina di appalti della Protezione civile, e in particolare sulla realizzazione dell’ospedale covid della Fiera del Levante (da cui tutto è cominciato dopo gli articoli che hanno illustrato l’aumento dei costi da 8,9 a oltre 25 milioni) e dello stesso Kursaal Santalucia di Bari. Dagli approfondimenti della Finanza sono emerse le presunte cointeressenze tra Lerario, il funzionario regionale Antonio Mercurio e alcuni degli imprenditori che hanno ottenuto gli affidamenti: la ristrutturazione di un immobile del dirigente, le cene e gli incontri. Il riesame degli atti effettuato dalla Regione ha fatto emergere i vizi del procedimento: appalti affidati senza preventivo impegno di spesa, illegittimo frazionamento degli affidamenti per evitare l’obbligo di gara d’appalto, mancato rispetto delle norme in materia di rotazione tra gli operatori economici. Tutte irregolarità che hanno portato, tra l’altro, alla sostituzione dei responsabili dei procedimenti e - in alcuni casi - anche a contestazioni disciplinari nei loro confronti.