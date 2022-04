BARI - Un incidente si è verificato questa mattina sulla SS16 a Bari all'altezza dello svincolo Un incidente che ha coinvolto più veicoli si è verificato questa mattina sulla statale 16 a Bari, all'altezza dello svincolo San Giorgio/Triggiano, in direzione nord. Sarebbero coinvolti nove veicoli, e secondo le prime indiscrezioni ci sarebbero almeno due feriti e un veicolo si sarebbe ribaltato. Traffico in tilt in quel punto, tanto che la carreggiata, nel tratto interessato, è stata temporaneamente chiusa al traffico. Gli automobilisti escono a Torre a Mare.