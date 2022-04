Schianto sulla Santeramo-Gioia: un morto e tre feriti gravi in ospedale

BARI - Il sangue scorre sulla Santeramo-Gioia del Colle. È di un morto e di tre feriti gravi il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato oggi.

Lo scontro si è verificato all'altezza dello svincolo per Acquaviva delle fonti. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, l'impatto tra le due auto, una Peugeot e una Fia Punto, è stato frontale.



Sulla Peugeot viaggiava una coppia di coniugi, sulla Punto un'altra coppia di giovani. Dopo lo schianto sono stati subito allertati i soccorsi, giunti anche con un elicottero, ma subito si è capito che per l'uomo alla guida della Peugeot, di nazionalità straniera, non c'era nulla da fare. Ferita anche sua moglie e la coppia a bordo della Punto.

Sul posto, oltre a sanitari e carabinieri, anche i vigili del fuoco.