Bari, ancora vandali scatenati al Parco Rossani: danneggiato canestro

BARI - Dopo la panchina rotta e le scritte sulle giostrine dei bambini qualcuno ha pensato di danneggiare anche uno dei due canestri del campo da basket. Non c’è pace per il Parco Rossani di Bari. Un paio di settimane dopo l’inaugurazione di un’area tanto attesa dai cittadini ecco l’ennesima amara sorpresa. I cittadini sono indignati. Non è colpa della scarsa sorveglianza, commentano passeggiando nel parco, ma dell’inciviltà dei baresi che prima si lamentano di non avere aree verdi e poi, una volta realizzate, non fanno nulla per prendersene cura.

«Purtroppo sono a conoscenza di questi episodi - spiega Giuseppe, un residente della zona - l’origine di questi gesti? L’educazione della gente che non c’è. Sono davvero amareggiato per quanto ho visto. Vedere questa bella opera maltrattata mi addolora. Il problema non è legato soltanto agli atti vandalici. La questione è legata proprio all’inciviltà perché non possibile passeggiare nel parco e trovare per terra le deiezioni dei cani: e su questo non c’è presidio che tenga. Certo, qualche vigile in più non guasterebbe perché in altri Paesi dove sono stato ho visto che c’è maggior controllo in questo genere di aree. E poi maggior attenzione e cura da parte dei cittadini: se ci fossero quelli non sarebbe necessario neppure il presidio delle forze dell’ordine».

Dunque, all’origine di questi gesti ci sarebbe la mancanza di rispetto per il bene pubblico. «Un gesto del genere si poteva evitare ma si poteva realizzare anche meglio la panchina, ovvero in modo più stabile - spiegano Giuseppe Susca e Antonella Buscicchio - un presidio nel parco? Si, sarebbe necessario anche se il vero problema è la mancanza di rispetto e di educazione da parte dei cittadini nei confronti di un’opera pubblica e quindi di proprietà dell’intera collettività. Forse i veri responsabili sono proprio i cittadini: partendo dai genitori e finendo ai figli e, quindi, a coloro che devono essere educati a rispettare un bene pubblico. Dispiace davvero sentire che, a pochi giorni dall’inaugurazione si registrino questi episodi di vandalismo».

Una brutta sorpresa anche per i pendolari. «Abbiamo saputo della notizia e siamo venuti a fare un giro per renderci conto della situazione - raccontano Alessandro Montenegro e Gianfilippo Mitrano - neanche una settimana di vita e già sono stati capaci di ridurlo in questo stato. Io credo che oltre ad un sistema di videosorveglianza davvero non si possa adottare nessun’altra misura di sicurezza. E in questo davvero l’amministrazione comunale non ha alcuna responsabilità: se ci sono gli incivili, il sindaco e gli assessori che colpe hanno? La storia è sempre la stessa: tutti chiedono le aree verdi, quelle dedicate allo sport e ai bambini e poi puntualmente ci sono i vandali di turno pronti a distruggere ciò che faticosamente l’amministrazione cerca di realizzare. Noi siamo studenti universitari e spesso ci fermiamo in attesa di prendere il treno per tornare a casa. Avevamo desiderato da tempo questo parco proprio per concederci una pausa dopo le lezioni magari giocando a basket. Invece oggi abbiamo appreso l’amara notizia. Resta davvero tanta amarezza».