Il Comune di Bari: «La pista ciclabile sul lungomare si avvarrà della luce in modalità promiscua»

BARI - Il Comune di Bari comunica che «sono in corso i lavori di rifacimento del manto stradale sul lungomare Nazario Sauro e Araldo Di Crollalanza. Attualmente le operazioni, svolte negli orari notturni, sono avanzate fino al Teatro Margherita e proseguiranno per l’intero corso Vittorio Emanuele, che sarà riasfaltato sino a piazza Garibaldi, inclusa la viabilità attorno alla medesima piazza e a piazza Massari. Gli interventi sul lungomare riguardano anche le basole, le cosiddette zanelle laterali lungo cui defluisce l'acqua piovana, con il ripristino e la ricollocazione in quota di quelle danneggiate o sprofondate rispetto al piano stradale. Conseguentemente, nelle prossime ore si procederà con il tracciamento della segnaletica orizzontale e degli attraversamenti pedonali sul nuovo manto stradale».

Aggiornando sullo stato dei lavori l’assessore alla Mobilità Giuseppe Galasso spiega che «abbiamo dovuto modificare l'ipotesi progettuale originaria, che prevedeva la riduzione delle corsie di marcia da quattro a due e la contestuale realizzazione di una pista ciclabile light monodirezionale su entrambi i lati della carreggiata, elaborata due anni fa con il programma Open Space, adeguandola sia ad altri progetti afferenti il trasporto pubblico locale sia a nuove tipologie di ciclabili previste da recenti modifiche normative sulle ciclabili in ambito urbano - commenta -. Negli ultimi mesi è stato infatti finanziato con il Pnrr, per 159 milioni, il Bus Rapid Transit, il nuovo sistema di trasporto pubblico di massa con quattro nuove linee di speciali bus elettrici ad elevata capacità, una delle quali passerà proprio da questo tratto di lungomare, che si muoveranno lungo itinerari di scorrimento esclusivi per circa l’80% dell'intero percorso servito (30 km), attraverso la realizzazione di corsie dedicate a garanzia di tempi di percorrenza ridotti. L'amministrazione sta già lavorando al progetto di questo nuovo sistema di trasporto, che nei prossimi mesi, seguendo i tempi stringenti previsti per le opere finanziate con Pnrr, sarà dettagliato, discusso e interessato da uno specifico appalto».