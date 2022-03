Nel Barese nasce una nuova rete di screening oncologici

BARI - Nasce in provincia di Bari la nuova rete per gli screening oncologici, l’ospedale Di Venere di Bari sarà il polo di riferimento per eseguire gli esami diagnostici gratuiti periodici mirati a target di popolazione per prevenire e trattare le patologie neoplastiche. Le altre strutture della Rete sono l’ospedale San Paolo di Bari, l’ospedale di Molfetta, quello di Altamura, il distretto di Monopoli, il poliambulatorio di Mola di Bari e l’ospedale di Putignano. A breve nella rete rientreranno anche il Presidio di Conversano e il distretto di via Fani a Bari.

«Nonostante le restrizioni della pandemia - spiega il direttore generale Antonio Sanguedolce - lo screening mammografico non si è mai fermato, tanto che l’attività nel 2021 è stata addirittura superiore al 2019». Dall’analisi dei dati, nel 2019, prima quindi della emergenza sanitaria, sono state erogate 16.977 prestazioni di screening mammografico, nel 2020 l'attività ha subito un rallentamento a causa delle restrizioni legate alla pandemia per poi riprendere in modo significativo nel 2021 con 20.715 prestazioni, raggiungendo il 55 per cento di estensione. Sono 90mila le donne che ricadono nella popolazione cosiddetta «bersaglio» in provincia di Bari, con il potenziamento dei programmi di prevenzione si punta a raggiungere un obiettivo minimo di estensione del 60 per cento nel 2022 e dell’80 per cento nel 2023. «L'attività - specie in ambito senologico - prosegue il direttore - sarà incrementata ulteriormente con l’arrivo di nuovi tecnici di Radiologia selezionati tramite concorso: sono infatti 24 i tecnici prossimi alla assunzione, di cui 8 destinati proprio alla radiodiagnostica senologica». L’Asl può contare su 12 nuovi mammografi digitali che arriveranno a 14 con le prossime installazioni in programma entro l’estate