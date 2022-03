«Stoc ddò», sul palco di Bitonto le opere sulle vittime di mafia come Michele Fazio

A palcoscenico per ricordare le vittime della mafia. In occasione della giornata nazionale celebrata ieri, è stata inaugurata oggi al teatro comunale «Traetta» di Bitonto la quarta edizione della rassegna «Tics Anna Rosa Tarantino-Un Teatro di Impegno Civile e Sociale», rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori della città. La rassegna è promossa dall’assessorato alle Politiche culturali del Comune di Bitonto, e organizzata dal Teatrermitage in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese. Patrocinio di Avviso Pubblico e Libera Puglia. È intitolata alla memoria di Anna Rosa Tarantino, vittima innocente della criminalità, «quale segno tangibile della memoria e dell’impegno per i giovani verso il cambiamento».

Ad aprire stamattina la serie dei matinée dedicati agli studenti lo spettacolo Stoc ddò, della compagnia Meridiani Perduti, che vede sulla scena l'attrice Sara Bevilacqua nei panni di Lella, la mamma della vittima della mafia barese, il quindicenne Michele Fazio, freddato tra i vicoli di Bari vecchia ventun anni fa. «Io andrò ovunque a parlare ai ragazzi, coetanei di mio figlio quando fu ucciso, continuerò a parlare per cercare di cambiare le menti malate in persone innamorate della vita» ha detto sul palco la mamma orfana di suo figlio. Sul palco Bevilacqua riprende l'espressione vera con la quale Lella ha sfidato i mandanti dell'omicidio di suo figlio: «stoc ddo'». Parole forti che risuonano dalle 22.40 del 12 luglio 2001: il tempo che cristallizza la storia di una vittima innocente.

La rassegna, in occasione della XXVII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, proseguirà con un focus dedicato a questi temi con altri spettacoli e forum di discussione. Questa l'agenda sul palco: domani la riflessione sul trentennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio con lo spettacolo «Borsellino» del Teatro Bresci, che vedrà la partecipazione al forum del procuratore di Trani Renato Nitti e dello scrittore Francesco Minervini; e «Una storia disegnata nell’aria per raccontare Rita, che sfidò la mafia con Paolo Borsellino» della compagnia Nonsoloteatro (giovedì 24 marzo nell'Auditorium Fondazione Opera Santi Medici), con ospiti il giornalista Gianni Bianco, coautore del libro «Alle mafie diciamo Noi», e don Angelo Cassano, referente regionale di Libera Puglia.