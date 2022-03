Alberobello è promossa tra i Borghi più belli d’Italia

ALBEROBELLO - È l’ultima arrivata, ma in realtà è la ciliegina sulla torta, la perla delle perle tra le bellezze italiane. Oggi Alberobello entra ufficialmente nell’associazione Borghi più belli d’Italia. Stamattina il vice presidente del club, Giuseppe Simone, formalizzerà l’adesione della capitale dei trulli all’associazione con la consegna della bandiera di Borghi al sindaco Michele Longo. Per i Comuni che ottengono il riconoscimento si tratta di una grande occasione di sviluppo sia economico che sociale, ma anche di assumere una responsabilità importante nei confronti dell’Italia dei Borghi.

I requisiti richiesti per essere ammessi nell’associazione sono: una popolazione non superiore ai 15mila abitanti, la presenza di almeno il 70% di edifici storici anteriore al 1939, l’ offerta di un patrimonio di qualità urbanistica e architettonica e manifestare, attraverso fatti concreti, la politica di valorizzazione, sviluppo, promozione e animazione del proprio territorio.

Il club dei Borghi più belli d’Italia ha la finalità di riunire e collegare in un circuito turistico di qualità i Comuni che, rispondendo ai criteri stabilità dalla carta di qualità, sono classificati come, appunto, i più belli d’Italia e ricevono il diritto di utilizzare tale denominazione e relativo marchio. Per Alberobello è solo l’ultimo riconoscimento in ordine di tempo. A Natale 2021 le case a cono di Alberobello sono state scelte tra le immagini più belle delle feste dal «The Guardian» e dal «Clarin». I siti dei due quotidiani, tra i più famosi a livello internazionale, hanno inserito le foto dei trulli illuminati dalle luci del «Christmas lights» tra gli scatti più significativi delle feste. Nel 2020 Lonely Planet ha qualificato Alberobello tra i 500 luoghi più belli del pianeta, al 273mo posto nel mondo e al 15mo tra le migliori città italiane. Alberobello, insomma, è uno dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita. Inoltre nel 2020 la capitale dei trulli è stata scelta come «Destinazione family friendly 2020» e l’anno successivo come #PeppaPigDestinations2021, luogo perfetto a misura dei bambini da 0 a 5 anni. Senza contare che i trulli sono protagonisti della serie Trulli Tales, nata dall’idea delle sorelle Congedo (pugliesi anche loro) seguitissima dai bambini di ogni parte del pianeta.



E ancora: i trulli di Alberobello sui barattoli della crema alla nocciola più amata del mondo per una serie limitata di vasetti. E selezionati dalla maison francese di Dior come simbolo della campagna pubblicitaria della collezione invernale dello scorso anno. Ogni anno la capitale dei trulli ospita circa 2 milioni di turisti, di cui quasi la metà stranieri. I dati di PugliaPromozione (Osservatorio per il turismo) hanno confermato Alberobello tra le mete pugliesi preferite dai turisti anche per il 2021: le presenze complessive dello scorso anno sono state quasi 159mila, di cui circa 120mila italiani e poco più di 40mila stranieri. Il mese di agosto è stato quello con più presenze (quasi 47mila) e arrivi (23mila) di cui 38mila italiani e 9mila stranieri. Segue il mese di luglio con 31mila presenze di cui 10mila straniere e settembre con 20mila arrivi di cui più di 8mila stranieri.

Ottimo afflusso di visitatori anche durante il periodo natalizio, in coincidenza con il «Chrismas lights»: 12mila le presenze, quasi per la totalità di italiani (poco sotto le 11mila), ma comunque con una buona percentuale di stranieri (poco più di 1000).

Nonostante le restrizioni Covid, già da giugno Alberobello ha visto il boom di visitatori. E per Pasqua si prevedono grandi numeri.