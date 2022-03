Bari, dopo trent'anni si inaugura parco in ex caserma Rossani

Si apre al pubblico il 20 marzo il parco urbano della ex caserma Rossani, restituito alla città dopo oltre trent'anni. Domenica, in occasione dell’inaugurazione, dalle 10 alle 20 l’amministrazione comunale propone una non stop di eventi gratuiti all’interno del parco, con musica, spettacoli di burattini, giocolieri, street food, danza e sport. "Oggi, nel cuore della città di Bari, dove c'erano un terreno incolto, una piastra di cemento e immobili di pregio ridotti a ruderi, in un luogo completamente interdetto alla vista e alla fruizione dei cittadini, nasce un parco urbano aperto e accessibile a tutti - dice il sindaco Antonio Decaro - . Un ex vuoto urbano che si è riempito di funzioni, alberi, piante e attrezzature ma che soprattutto, d’ora in avanti, si riempirà di persone: famiglie, adulti, bambini, sportivi, studenti e chiunque lo vorrà. Questa è un’opera che la città attendeva da anni, uno spazio che finalmente viene restituito ai cittadini in una veste completamente nuova». I lavori di riqualificazione dell’area, che si estende su una superficie di circa 30 mila mq, sono stati realizzati con fondi europei e hanno riguardato: il rinfoltimento della vegetazione esistente, la piantumazione di circa 200 nuovi alberi e di oltre 1.000 arbusti della macchia mediterranea, manto erboso su circa 10.000 mq con impianto di irrigazione, panchine e cestini portarifiuti, la realizzazione di un’area ludica attrezzata per i più piccoli, uno spazio per la ginnastica calistenica, un campo polifunzionale da basket e skate park, l’installazione degli impianti di pubblica illuminazione e di videosorveglianza con 18 telecamere, la riqualificazione del viale principale che conduce agli edifici del nuovo Polo bibliotecario regionale.