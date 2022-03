Bari, la Fiera «sfratta» l’ospedale ma è in arrivo una proroga

I tre padiglioni occupati dall’ospedale covid e dall’hub vaccinale di Bari devono essere svuotati e riconsegnati il 1° aprile. La fine dello stato di emergenza fissata al 31 marzo non consente la permanenza delle strutture provvisorie: è per questo che la Fiera del Levante, proprietaria degli immobili, ha notificato una sorta di sfratto alla Regione. Ma la partita non è finita: grazie al pressing del governatore Michele Emiliano, nella bozza del decreto covid che verrà discussa oggi pomeriggio a Palazzo Chigi è stata inserita una deroga valida fino a fine anno.

La diffida del presidente della Fiera, Pasquale Casillo, è arrivata l’altroieri al prefetto Antonella Bellomo e al commissario Francesco Paolo Figliuolo, ma soprattutto a Emiliano e al direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore, che ha in gestione l’ospedale. Gli ultimi due sono stati invitati «ad adottare, con l’urgenza che il caso impone, tutte le iniziative atte ad assicurare che l’immobile requisito, libero da persone e cose, sia consegnato all’ente proprietario nella stessa condizione in cui è stato appreso» entro il 31 marzo. «La Fiera del Levante - prosegue la nota - dichiara sin d’ora la disponibilità a riprendere in consegna l’immobile requisito il giorno 1° aprile 2022 in contraddittorio con tutte le parti interessate e in orario da concordare, previa acquisizione di tutta la documentazione tecnica afferente gli interventi attuati sul compendio immobiliare requisito, di cui si formalizza richiesta con la presente». In caso contrario, avverte la Fiera, «una eventuale occupazione protratta oltre il termine predetto sarebbe priva di titolo e arrecherebbe all’Ente proprietario un danno risarcibile, con conseguente pregiudizio per il pubblico erario».

L’ospedale covid, realizzato per l’emergenza e fondamentale per reggere l’urto della terza e quarta ondata, poggia su presupposti straordinari: da un lato l’ordinanza di requisizione delle aree (firmata dal prefetto e ormai scaduta), dall’altro la deroga alle autorizzazioni urbanistiche ed edilizie (che non ci sono e non possono essere ottenute). La scorsa settimana il presidente Michele Emiliano aveva ipotizzato di emanare una nuova ordinanza, nella sua veste di commissario all’emergenza profughi, per utilizzare la struttura come punto di accoglienza per chi fugge dalla guerra. Un’idea suggestiva ma inapplicabile. Ecco perché ora la Regione potrebbe invocare un comma inserito nella bozza dell’articolo 10 del nuovo decreto covid, in base a cui «le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni» in base al decreto Conte del marzo 2020, «possono continuare ad operare anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento» fino a fine anno.

«Se ci dovesse essere una nuova impennata di ricoveri - è la posizione della Regione - l’ospedale in Fiera è l’unica possibilità che abbiamo per non sospendere le attività ordinarie degli altri ospedali». Resta però il nodo dell’occupazione dei padiglioni, che la Fiera del Levante reclama perché necessari alla propria attività. «L’ospedale e l’hub - ragiona Alessandro Ambrosi, presidente della società di gestione - occupano il 60% degli spazi espositivi e ci tolgono un ingresso e aree di parcheggio. Per i piccoli saloni non è un problema, ma sono quelli di dimensioni maggiori che creano marginalità e danno respiro: operare in questa situazione è davvero difficile».

La decisione è probabilmente rinviata ai primi giorni della prossima settimana, cioè dopo il via libera al decreto legge. Ma nel frattempo già ieri il Policlinico ha riunito il personale in servizio nell’ospedale covid per comunicare che è iniziata la progressiva disattivazione dei posti letto: non verranno più utilizzate le sale operatorie e non ci saranno nuovi ricoveri salvo che in casi assolutamente necessari. E sempre che, nel frattempo, non ci sia un nuovo blitz.