Ucraina, anche la Clinica universitaria di Ortopedia e Traumatologia di Bari si mette a disposizione dei profughi

«Abbiamo una sola scelta ed è metterci a disposizione dei profughi che arrivano dall'Ucraina». Così il professore Biagio Moretti, direttore della Clinica universitaria di Ortopedia e Traumatologia di Bari, ha aderito alla rete di solidarietà e assistenza sanitaria su scala nazionale organizzata dalla Siot (Società italiana di ortopedia e traumatologia), in accordo con la sua commissione per la cooperazione internazionale e dalla Fondazione Femor.

«L'iniziativa nasce dalla realtà che stiamo vivendo: le società scientifiche che sono espressione anche dell'operatività dei singoli specialisti, si sono schierate in questa direzione. La nostra disponibilità è totale, facciamo i medici e in alcuni momenti c'è la priorità di andare incontro a chi ha necessità che esulano dalla routine. Mettiamo a disposizione la nostra competenza rispetto alla situazioni che ci verranno segnalate dalla Asl e dall'ordine professionale», prosegue. «Il nostro è un coinvolgimento morale e tutto viene fatto non da soli, ma perché siamo parte di una comunità internazionale», conclude.