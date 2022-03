Impianto di Conversano chiuso: in tilt 39 comuni dell'area metropolitana di Bari

BARI - Dal 2 marzo scorso 39 dei 41 comuni dell’area metropolitana di Bari non conferiscono rifiuti indifferenziati a causa della chiusura dell’impianto di biostabilizzazione di Conversano, gestito dalla società Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque, perché - secondo la società - ormai saturo a causa dell’avaria del vicino termovalorizzatore. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha firmato oggi una ordinanza urgente che dispone la riapertura del sito di Conversano dopo che l’Arpa ha verificato che ci sarebbe ancora capienza ma, al momento, l’impianto resta chiuso. In queste ore i carabinieri del Noe e il direttore generale dell’Ager, Gianfranco Grandaliano, stanno effettuando un sopralluogo.

Intanto dai Comuni i sindaci lanciano l’allarme. Da tre giorni i camion pieni di rifiuti vengono mandati indietro perché trovano i cancelli chiusi e dall’alba di oggi sono decine di camion in coda davanti all’entrata dell’impianto.

«Siamo sull'orlo di una emergenza» dice la sindaco di Bitetto Fiorenza Pascazio, che è anche presidente dell’Ager. «Non possiamo svuotare i cassonetti stradali, né raccogliere la differenziata» scrive sulla sua bacheca Facebook il primo cittadino di Bitonto, Michele Abbaticchio. Una situazione simile riguarda i Comuni di una parte del Salento a causa della saturazione dell’impianto di Cavallino. In questo caso la Regione, con la stessa ordinanza, ha autorizzato «in via eccezionale l’incremento della capacità di stoccaggio».

Il 28 febbraio la società Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque ha comunicato che a causa di una avaria alla centrale di Appia Energy, che tornerà a regime il 7 marzo, le aree di stoccaggio erano in fase di saturazione. Il 2 marzo la società ha comunicato il loro totale esaurimento, bloccando l’accettazione dei carichi di rifiuti. L’Arpa ha poi effettuato un sopralluogo verificando la presenza di spazio ancora disponibile per lo stoccaggio. Ieri Ager ha quindi diffidato la società a «ripristinare immediatamente i conferimenti» ma, non avendo ottenuto risposta, ha chiesto alla Regione «di adottare un provvedimento al fine di scongiurare l'insorgenza sui territori di emergenza igienico-sanitarie». Provvedimento che il presidente Emiliano ha firmato questa mattina.

Anche per quanto riguarda l’impianto di Cavallino, la società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due ha comunicato il 28 febbraio "criticità» per i conferimenti dei rifiuti per saturazione delle aree di stoccaggio. In questo caso l’Arpa ha verificato l'effettiva assenza di ulteriori spazi ed è per questo che il presidente Emiliano ha autorizzato temporaneamente l’incremento della capacità di stoccaggio, vista «l'esigenza improcrastinabile e urgente - si legge nell’ordinanza - di intervenire con un provvedimento straordinario al fine di prevenire gravi criticità del sistema impiantistico regionale, che rischiano di determinare l’interruzione del servizio pubblico essenziale, e assicurare la corretta gestione dei rifiuti (dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale) adottando misure straordinarie per garantire elevati livelli di sicurezza, nonché della tutela della salute pubblica e dell’ambiente».