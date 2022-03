Prefetto Bari: «L’ospedale in Fiera va chiuso». Abusivo dal 1° aprile se cessa stato d'emergenza

Se non ci saranno proroghe dello stato di emergenza (che al momento scade il 31 marzo) l’ospedale in Fiera dovrà essere smantellato. Il prefetto di Bari, Antonella Bellomo, lo ha ribadito ieri al governatore Michele Emiliano e al nuovo capo della Protezione civile, Nicola Lopane. Lo ha fatto in risposta a una lettera con cui la Fiera del Levante il 15 febbraio aveva chiesto il rimborso di oltre 1,2 milioni di euro per le spese di acqua ed energia elettrica.

La questione non è nuova (il prefetto aveva scritto una nota di senso analogo già a luglio) ma rischia di creare gravi difficoltà amministrative anche alla stessa Regione.

