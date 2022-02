Bollettieri: «Bari sia luogo di incontro e pace tra i popoli dell’Est Europa»

BARI - «Bari deve diventare capitale euromediterranea della pace tra i popoli, in nome di San Nicola, santo amatissimo in Russia e nell’est Europa»: Michele Bollettieri, console della Federazione russa a Bari, individua nel capoluogo pugliese e nella sua vocazione geopolitica al dialogo con l’Oriente una delle chiavi possibili per superare la crisi bellica che infiamma l’Ucraina.

«Il consolato è un organo che ha la missione di favorire il dialogo e le relazioni tra i popoli - aggiunge alla Gazzetta Bollettieri - e in particolare tra quello barese e quello russo. Il nostro impegno per la pace è preminente». Bollettieri è anche dirigente dell’associazione «Conoscere Eurasia», presieduta da Antonio Fallico: «Con il nostro sodalizio realizzeremo nel prossimo novembre a Verona la quindicesima edizione del Forum Eurasia. Il tema che tratteremo? La pace, discuteremo di pace, una pace ora sfregiata. Ed è annunciata la presenza del presidente Valdimir Putin. Vogliamo piantare alberi come simboli della cultura della pace, affinché abbiano radici profondi, soprattutto in tempi difficili di crisi economica e pandemia».

«I cittadini russi che si relazionano con il consolato barese? Sono tranquilli e a proprio agio a Bari, città percepita come molto accogliente. Non a caso le fondamenta culturali della Grande Russia sono state costruite dai monaci bizantini. E anche Bari, negli anni mille, ha avuto una virtuosa dominazione bizantina», argomenta ancora.

«La guerra in Ucraina? Non cambierà i flussi turistici dei russi verso la Puglia. La devozione per il Santo di Myra da parte dei russi è conclamata. Nei viaggi in questa fase, pesa più la paura della pandemia che gli effetti del conflitto. Poi la cultura è un ponte tra Bari e la cultura della Terza Roma: a novembre è stata apprezzata nel Teatro Petruzzelli di Bari la rappresentazione di Nikolaj Rimskij-Korsakov Il Gallo d’oro…».

UCRAINA: LATTANZIO-NITTI (PD), 'INOPPORTUNO ANNUNCIO PUTIN IN ITALIA, PREVALGA RISPETTO DIRITTI - ''Ci sembra decisamente inopportuna la comunicazione del console della Federazione Russa a Bari, Michele Bollettieri, che dalle pagine della 'Gazzetta del Mezzogiorno' ha annunciato la presenza di Putin per il prossimo Forum Eurasia a Verona. Bene che si crei ogni situazione per parlare di pace e che si lavori incessantemente per la pace, ma la pace senza l'imprescindibile rispetto dei diritti, è semplicemente astrazione e retorica. Putin ha gravemente compromesso la pace internazionale invadendo uno stato libero, democratico e sovrano. Su questo tutti dovrebbero prendere posizione con la massima chiarezza, senza richiamare analisi dei torti o delle ragioni, che allo stato attuale dei fatti, sono del tutto incoerenti". Così i deputati pugliesi del Partito democratico, Paolo Lattanzio e Michele Nitti. "Alla luce delle azioni fortemente sanzionatorie nei confronti di Putin, una sua prossima presenza in Italia, oltre che altamente improbabile, sarebbe oltremodo improvvida e molesta. Putin ritiri immediatamente le forze armate e sospenda le operazioni militari, interrompa immediatamente le violenze, le prevaricazioni e le sofferenze che questa guerra sta causando a uomini e donne, ragazze e ragazzi, bambini e bambine a qualche chilometro dal cuore dell'Europa", proseguono. "Si riparta, insomma, dal rispetto dei diritti'', concludono.