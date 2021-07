Puglia: ok Commissione a legge su parità retributiva generi

BARI - Via libera della commissione Bilancio del Consiglio regionale pugliese a tre proposte di legge: ha ottenuto l’ok la proposta della presidente Loredana Capone per la promozione della parità retributiva tra i generi, il sostegno all’occupazione e all’imprenditoria femminile. Hanno incassato il «sì» della Commissione anche la proposta di legge che implementa il test prenatale non invasivo in gravidanza e la proposta di legge che, attraverso un sostegno alle famiglie meno abbienti, incrementa l’accesso ad internet per il superamento del digital divide.