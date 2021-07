Bari, vaccini in Puglia: oltre 1,5 mln di persone immunizzate

BARI - In Puglia oltre 1,5 milioni di persone hanno già completato il ciclo vaccinale anti Covid, oltre il 38% della popolazione includendo però anche gli under12. Per la precisione sono 1.503.084 i pugliesi immunizzati. Nel weekend sono state consegnate altre 38mila dosi Moderna, complessivamente in giacenza ci sono circa 370 mila dosi, di cui 138mila Pfizer e 137mila Astrazeneca.