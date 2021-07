Bari, sottosegretario Costa visita l'ospedale in Fiera: «Esempio da copiare». «Scuola? In aula a settembre»

BARI - «Ci tengo a sottolineare che la presenza mia di oggi e domani» in Puglia «vuole rappresentare la vicinanza dello Stato ai territori, in un momento in cui i territori hanno fatto un lavoro straordinario e se oggi intravediamo la via d’uscita da questo tunnel è perché c'è stato un grande lavoro di squadra dove ognuno ha dato il suo contributo». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa al termine della visita a Bari all’hub vaccinale in Fiera del Levante e all’ospedale Covid.

A Bari «quello che ho visto oggi è qualcosa di straordinario - ha proseguito - la struttura Covid è un’eccellenza, credo un esempio che può essere anche mutuato. Per mettere in evidenza come si possono dare risposte importanti sul territorio e consentire agli ospedali di non perdere totalmente l'ordinarietà. Perché questo è un altro tema, un altro problema, che ci troveremo ad affrontare nei prossimi mesi. E poi qui è un centro vaccinale straordinario, una magnifica organizzazione, con numeri importanti. La Puglia - ha concluso - sta andando molto molto bene dal punto di vista dei vaccini: credo che quando si arriva sul territorio e si vedono esperienze come queste, per noi che siamo al governo sono iniezioni di fiducia. La consapevolezza che possiamo veramente uscire da questa pandemia».

SCUOLA - «Sono profondamente convinto che quello di iniziare l’anno scolastico in presenza debba essere un obiettivo di tutto il governo, dobbiamo assolutamente lavorare per creare queste condizioni, non ci possiamo permettere di far perdere più tempo ai nostri ragazzi con la didattica a distanza». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, al termine della visita a Bari nell’hub vaccinale. «La scuola - ha proseguito - rappresenta un tratto fondamentale per i nostri ragazzi, non solo un percorso formativo ma anche educativo: la scuola significa anche inclusione sociale in tante realtà del nostro Paese. Abbiamo due mesi davanti per proseguire la campagna vaccinale. Dobbiamo fare un’opera di sensibilizzazione nei confronti dei docenti perché esiste un problema che deve essere affrontato e ci auguriamo di farlo attraverso il dialogo e creare la consapevolezza e aumentare il rapporto di fiducia tra cittadini e vaccini». «C'è - ha aggiunto - il tema poi della vaccinazione dei più giovani, disponiamo oggi di un vaccino somministrabile fino all’età di dodici anni e anche su questo tema ci auguriamo che possa maturare quel senso di fiducia nei confronti dei vaccini».

DISCOTECHE - «Quando si parla di discoteche non dobbiamo pensare soltanto a luoghi di divertimento, ma dobbiamo pensare che nel nostro Paese rappresentano circa 3mila attività, 100mila occupati, un fatturato di 2 miliardi. Quindi un vero comparto economico che, a mio avviso, merita una risposta come abbiamo dato a tutti i settori. Siamo nelle condizioni in cui il Cts ha individuato le regole per una riapertura in sicurezza e graduale delle discoteche all’aperto, io mi auguro che la politica sappia fare la sintesi, sappia assumere la responsabilità di fare una scelta». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, al termine della visita a Bari nell’hub vaccinale, parlando della riapertura delle discoteche in Italia.

«Tra l’altro - ha aggiunto - aprire le discoteche significa aprire dei locali che tu puoi gestire, puoi monitorare, puoi tracciare e puoi creare sostanzialmente degli spazi sicuri e anche provare ad arginare e contrastare quei fenomeni di autogestione che ormai vediamo in maniera diffusa nel nostro Paese. In più se aggiungiamo che è stato individuato il criterio del 'green pass', ciò significa fare tantissimi tamponi a tanti giovani che non si sono vaccinati, quindi, si innesca automaticamente anche un’azione di screening, ci permette di individuare magari tanti giovani positivi asintomatici e magari poterli identificare e isolare. Quindi credo che ci sia anche un aspetto positivo dalla riapertura delle discoteche, ma ovviamente con gradualità, parzialmente ma credo che oggi ci sono le condizioni. Proprio oggi c'è il consiglio dei ministri, può darsi che qualcosa in tal senso venga deciso».

VARIANTE DELTA - «Oggi se stiamo uscendo da questa pandemia» Covid «dobbiamo dire grazie alla scienza perché ci ha messo a disposizione i vaccini con i quali stiamo anche fronteggiando la variante Delta, perché le evidenze scientifiche ci dicono che di fronte a cittadini che hanno completato il ciclo di vaccinazione anche la variante può contagiare ma con effetti di gran lunga minori rispetto a soggetti non vaccinati». Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa al termine della visita a Bari nell’hub vaccinale.