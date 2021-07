Gli «idoletti» del Pulo di Molfetta protagonisti di una mostra

MOLFETTA - I lavori che hanno portato il Pulo di Molfetta ad essere nuovamente fruibile ai visitatori hanno contribuito al raggiungimento di ulteriori risultati. Diversi i nuovi reperti archeologici rinvenuti all’interno della dolina carsica da quando è ripartita la riqualificazione dell’intera area. Primi fra tutti gli idoletti rinvenuti la scorsa estate e nello scorso mese di gennaio durante sopralluoghi fatti nella cavità carsica dagli archeologici.

L’ultimo idoletto, rinvenuto proprio il 18 gennaio, è grande quanto una monetina da due centesimi, con una datazione collocabile attorno al V millennio a.C. Tali reperti sono stati oggetto, nella giornata di ieri, della mostra organizzata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari in occasione dell’edizione 2021 della Notte Europea dei Musei. Per l’occasione sono state riaperte al pubblico, con la mostra “Sussurri dalla terra. Archeologia che non ti aspetti”, le sale espositive di Palazzo Simi, a Bari.

I curatori della mostra, Anna Maria Tunzi, Marisa Corrente, Elena Dellù, con la supervisione del Soprintendente ad interim, architetto Maria Piccarreta, hanno selezionato materiali provenienti dai contesti funerari del territorio peuceta. Ai corredi funerari databili tra il VI e il IV secolo a.C., rinvenuti in interventi di scavo nei comuni di Adelfia, Bitetto, Noicattaro, Sannicandro, Turi e Valenzano, si aggiungono reperti di età preistorica provenienti dal Pulo di Molfetta (VI millennio a.C.) e da Santeramo (IV millennio a.C.), testimonianze di grande rilevanza scientifica.

«Ci riempie di orgoglio – evidenzia il sindaco, Tommaso Minervini - il fatto che reperti provenienti dalla campagna di scavo in corso all’interno del Pulo sono stati protagonisti della Notte europea dei Musei a Palazzo Simi. Stiamo lavorando affinchè quei reperti, a cominciare dall’idoletto sacro destinato a riscrivere la storia locale, torni quanto prima a Molfetta e possa trovare la sua naturale collocazione nel Museo del Pulo».