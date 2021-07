Caso De Benedictis, l'avvocato Chiariello dal carcere ai domiciliari

BARI - L'avvocato barese Giancarlo Chiariello, lascia il carcere per i domiciliari. Arrestato lo scorso 24 aprile per corruzione in atti giudiziari in concorso con l'ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis. Il gip del Tribunale di Lecce ha accolto l'istanza dei difensori del penalista barese, avvocati Andrea Sambati e Raffaele Quarta, con il parere favorevole della Procura salentina. A quanto si apprende, secondo il giudice, le esigenze cautelari sono attenuate.