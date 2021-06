Lo stilista gioiese Pietro Paradiso sfila al Festival di Cannes

BARI - Dalle modelle piene di fiori, disegnate per gioco sui diari delle compagne di scuola, al Festival del cinema di Cannes dove, per la prima volta nella storia, in passerella sfilerà la moda sostenibile. Ne ha fatta di strada Pietro Paradiso, 57 anni, partito da un piccolo atelier di Gioia del Colle e arrivato a palcoscenici di caratura mondiale.

Lo stilista pugliese sarà presente il 12 luglio al Festival del cinema più famoso al mondo per presentare la sua collezione di 30 capi realizzati avendo presente il rigido principio della moda sostenibile che rivede tutte le dinamiche di riutilizzo degli scarti ed è attenta al sostegno delle maestranze, come lui stesso spiega.

Paradiso sarà presente insieme a una partner del Madagascar, Eileen Akbaraly. Il fashion show avrà luogo durante la cena di gala e lo stilista gioiese presenterà una collezione nata in appena 40 giorni, ma dietro la quale c’è un lavoro di studio e di ricerca di anni: «È una consacrazione unica da un punto di vista professionale - ammette - ma anche una grandissima possibilità per far capire al pubblico che la moda è vestire un’anima con responsabilità». Che in definitiva significa vestire il corpo con consapevolezza: «La mia è una moda studiata per donne che siano coerenti con un pensiero etico, che non indosserebbero mai abiti mordi e fuggi in poliestere, per intenderci».

La collezione si aprirà con il consueto mantello viola di Paradiso che è per lui un talismano portafortuna ed è composta di abiti fatti tutti di fibre naturali e realizzati esclusivamente in Puglia.

I tessuti sono bagnati nel vincotto di fichi che è lo stesso che si usa per preparare le cartellate di Natale. Abiti fortemente intrisi di territorio, di attaccamento alle radici, ai cibi poveri ma ricchi di tradizione e di valori: il valore della genuinità, del ritorno a una primordialità perduta, dell’importanza di difendere la peculiarità di bellezze che le generazioni precedenti ci hanno tramandato.

Ci sono capi confezionati rigorosamente a mano senza la contaminazione della macchina da cucire e quindi annodati con lo stesso filo. Si legano con lo spago e si cuciono con gli aghi per i materassi.

Abiti che così diventano pezzi unici e opere d’arte irripetibili. E che solo in Puglia si possono realizzare: «Perché a Milano ci sono i laboratori ma non le maestranze», dice Paradiso che ha stabilito il quartier generale tra Gioia, Bari e Martina Franca (Taranto) dopo aver a lungo vissuto in Lombardia.

Insomma un legame viscerale con il territorio che però non è esercizio di campanilismo, ma difesa delle tradizioni per aprirsi al mondo in una fusione interetnica con tessuti giapponesi, indiani, orientali. Capi che dosano l’internazionalità che caratterizza Paradiso e che dice: «Un vestito, come un essere umano, appartiene all’universo».

Diplomato all’Accademia della principessa Koephia a Roma, sin da giovanissimo collabora con la maison Valentino. Ha lavorato poi per stilisti di fama mondiale ed è sempre stato attento e sensibile alla sostenibilità e alla solidarietà investendo risorse artistiche ed economiche. Nel 2008 Airc Nazionale lo ha scelto come rappresentante della moda italiana per la campagna di sensibilizzazione per la ricerca sul cancro.

In Puglia, dove è tornato nel 2010, ha iniziato a sperimentare i tessuti di fibre naturali realizzati con antichi telai scoprendo sigilli nelle trame e rendendoli punti di forza nelle collezioni.

Qui è nata anche «Madre», un anello in radica di ulivo estirpata alla Xylella, che supporta una perla svuotata contenente piccole gocce di olio. L’opera rappresenta il ventre universale e il liquido all’interno che genera la vita del cosmo ma anche quella umana.

Le parole d’ordine della sua moda sono tradizione, moda e responsabilità. Quello di Paradiso è un talento nato sui banchi del Liceo artistico per scherzo. Tutti gli dicevano che era bravo e allora ci ha provato. Quasi 38 anni fa uno stilista di Putignano lo ha preso nella sua bottega di creazione di abiti da sposa e da lì è partito tutto. Oggi arriva il red carpet più prestigioso che è un primo passo per Dubai e l’Expo 2021 sulla passerella di una moda di altissimo valore e soprattutto di grandi e incommensurabili valori.