Città e futuro, Med 2021 sceglie Bari

BARI - Dopo sette anni Med2021 torna in Italia e sceglie Bari per una edizione, la 29esima, dedicata a Smart City e futuro dell’automazione.

La conferenza, organizzata con il patrocinio della Mediterranean Control Association e con la co-sponsorizzazione dell’Iee e del Politecnico di Bari, andrà in scena da oggi fino a venerdì in modalità totalmente virtuale, pur conservando la propria sede organizzativa negli spazi dell’Hotel Nicolaus di Bari. Una modalità inedita, ma necessaria in tempi di pandemia, cui si unisce un’altra novità assoluta: un comitato organizzatore totalmente al femminile, composto da docenti e ricercatrici di rilievo internazionale. Presidente generale della conferenza la professoressa Mariagrazia Dotoli, docente di Automatica al Politecnico di Bari e coordinatrice del corso di dottorato interateneo del Politicnico e dell’Università Aldo Moro.

COME PARTECIPARE ALLA CONFERENZA: BASTA UN CLICK

La manifestazione, interamente in lingua inglese, vedrà l’esposizione di oltre 200 contributi provenienti da 50 Paesi del mondo con più di 300 iscritti all’evento. Nell’articolata mappa di attività si segnalano, in particolare, due eventi gratuiti e aperti a tutti: il tutorial A user’s guide to Girls in Control, fissato per questa mattina a partire dalle ore 11, e il panel Women and Stem: Opt Out or Lean in? previsto giovedì con inizio alle ore 18.

