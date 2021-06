Bari, al via i lavori per il parchetto dei cani

Bari - Amici a quattro zampe pronti a sgambettare. Sono partiti i lavori per realizzare l'aria di 650 metri quadrati destinata allo sgambamento dei cani.

Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dal presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, ha effettuato un sopralluogo in via Maldacea, a Japigia, dove sono cominciati i lavori di recinzione dell'area interessata. Si tratta di una zona verde curata dai residenti che si occupano di pulirla in modo che possa essere fruita liberamente. Proprio loro hanno chiesto all'amministrazione di circoscriverne una porzione da destinare ai cani.

«L'area - ha commentato Giuseppe Galasso - sarà abbellita su tre lati da una siepe lungo tutto il perimetro, mentre il quarto lato è definito dal recinto di un condominio. Provvederemo ad installare due cancelli, uno dei quali riservato all’ingresso delle persone e l’altro ai mezzi meccanici che effettueranno la manutenzione del terreno. Al suo interno, dove in passato i cittadini hanno piantato qualche albero, saranno montate anche due panchine».

Il costo dell’intervento ammonta a circa 5mila euro.