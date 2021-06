Bari, travolge due motociclisti e scappa: pirata della strada rintracciato a Valenzano

La Polizia Locale di Bari ha rintracciato un automobilista responsabile di un incidente stradale che dopo il sinistro in corso Trieste, all'esterno della spiaggia di Pane e Pomodoro, è fuggito con omissione di soccorso. L'uomo è stato rintracciato nel suo comune di residenza, Valenzano. Aveva travolto e ferito due motociclisti, entrambi sessantenni, le cui condizioni per fortuna non destano preoccupazioni.