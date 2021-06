Ospedale in Fiera a Bari: lavori e altre forniture, la spesa finale supera i 25 milioni

Quasi 600mila euro per realizzare il «front office» dell’ospedale covid della Fiera del Levante. Soldi che si aggiungono ai 18,9 milioni di euro già spesi dalla Regione a fronte degli 8,9 milioni di euro previsti nell’appalto finito, non a caso, nel mirino della Procura di Bari. Ma il conto finale sarà molto superiore a 20 milioni di euro, perché alle spese strutturali bisogna sommare quelle per l’allestimento interno e le apparecchiature elettromedicali. Il totale potrebbe essere tranquillamente superiore a 25 milioni di euro.

L’area di accoglienza dell’ospedale comprende una serie di uffici e le salette in cui i parenti possono (potevano, perché ormai i ricoveri sono quasi azzerati) lasciare la biancheria per i ricoverati, incontrare i medici, o comunque chiedere informazioni. Il front office è stato allestito nel padiglione 17, di quelli che la Regione ha occupato con le strutture prefabbricate in cui sono stati realizzati 152 posti letto: alla Terapia intensiva prevista dal progetto iniziale sono stati aggiunti anche posti di semi-intensiva, due sale operatorie e varie strutture di supporto che hanno portato a far lievitare la spesa.

La fattura per i lavori per il front-office è stata liquidata nei giorni scorsi dalla Protezione civile. Ma non è l’unica né l’ultima. Altri 400mila euro sono stati spesi (sempre alla Cobar) per garantire la manutenzione ordinaria degli impianti, e 173mila euro sono stati impegnati per l’allestimento del parcheggio esterno destinato al personale dipendente. Molte centinaia di migliaia di euro (la somma totale non è ancora disponibile) sono stati spesi per l’allestimento: ad esempio 500mila euro per 28 letti di terapia intensiva e 152 carrelli a supporto delle pompe infusionali, 53mila euro per due elettroencefalografi, circa 100mila euro per 11 congelatori vericali da -86°C, 110mila euro per gli umidificatori, 115mila euro per l’impianto dei gas medicali, quasi un milione di euro per gli arredi, un milione per l’attrezzatura del reparto di dialisi, due milioni di euro per i monitor multiparametrici.

L’inchiesta della Procura di Bari ipotizza il reato di turbativa d’asta perché la maggior spesa finale sarebbe nei fatti stata già prevista. La Regione dice però che l’ospedale in Fiera del Levante è stato realizzato in emergenza, applicando le deroghe previste dalla legge, proprio per far fronte al picco di ricoveri della pandemia: se non ci fosse stato, la Puglia sarebbe andata in tilt. La Finanza sta approfondendo anche con l’ascolto dei tecnici e dei manager che si sono occupati dell’appalto. Nel frattempo il conto sale, e salirà ancora: nelle spese della Protezione civile è finito pure l’allestimento dell’hub vaccinale della Fiera del Levante, nel padiglione accanto all’ospedale. Un altro milione di euro (per la precisione: 993.800 euro), sempre alla Cobar, sempre con le procedure di emergenza.