Modugno, si presenta a casa degli anziani genitori minacciandoli: arrestato 52enne

I carabinieri di Modugno (Ba) hanno arrestato un 52enne già noto alle forze dell'ordine, V.M., che da mesi tormentava i genitori con minacce e richieste di denaro. L'uomo da diversi mesi non aveva una casa e viveva in un B&B, e aveva cominciato a tempestare i genitori presentandosi sotto casa loro a qualsiasi ora, anche di notte, spesso ubriaco, minacciandoli e chiedendo loro del denaro per pagare la sua permanenza nel bed & breakfast.

Solo nell'ultimo mese i carabinieri erano intervenuti più volte in soccorso degli anziani genitori che chiedevano aiuto ogni volta che il figlio si presentava a casa loro. Avevano anche provato ad accoglierlo, ma ogni volta li aggrediva. Ormai stanchi e spaventati, uscivano di rado da casa, e solo dopo essersi accertati che il figlio non fosse nei paraggi.

Nella giornata di ieri i carabinieri sono dovuti intervenire prima in piena notte perché l’uomo aveva cominciato a suonare selvaggiamente al citofono dell’abitazione dei genitori e ad urlare per la strada. Qualche ora più tardi si è ripresentato, stavolta entrando abusivamente nella casa degli anziani genitori, inveendo contro di loro e minacciandoli di morte. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto nel carcere di Trani.